Bari | in arrivo Nasti dal Milan

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il, dopo l’addio con Antenucci, ha deciso di andare su un profilo giovane per l’attacco: inMarcodalIl, dopo l’addio con Antenucci, ha deciso di andare su un profilo giovane per l’attacco: inMarcodal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i pugliesi rinforzeranno il reparto offensivo di Mignani con il centravanti che l’anno scorso era a Cosenza.

Oggi cinque (Ancona,, Campobasso, Pescara e Trieste), i bollini arancioni saranno solo due ... Ma ci sono anche città che 'respirano' grazie al maltempo inal Nord, e che avranno il bollino ...Condizioni più sopportabili in 5 città - Ancona,, Campobasso, Pescara e Trieste - associate al ... In Lombardia scatta l'allerta arancione per l'di pioggia e temporali, in particolare sulle ...... "la fretta genera scelte sbagliate", e puntualizza, "il Piano va veloce": ini 16 miliardi ... sempre per gli asili nido", evidenzia Antonio Decaro, sindaco die presidente dell'Anci, al ...

A Bari arriva il grande caldo: dal 12 luglio si toccheranno anche i 37 gradi Corriere della Sera

Un incremento del 22% nel numero dei Tir e del 56% dei croceristi rispetto allo stesso periodo del 2019. Un dato che ancora non tiene conto dei grandi numeri registrati in questo inizio di stagione es ...