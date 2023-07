Barcellona | UFFICIALE la firma di Vitor Roque

(Di mercoledì 12 luglio 2023)hato ufficialmente con ilfino alla stagione 2030/2031 e si unirà al club blaugrana in quella 2024/2025hato ufficialmente con ilfino alla stagione 2030/2031 e si unirà al club blaugrana in quella 2024/2025. Ecco il comunicato. COMUNICATO – FC Barcelona e Club Athletico Paranaense hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Victor HugoFerreira , meglio conosciuto come Victor. Il giocatore dovrebbe entrare nel Club per la stagione 2024/25 e firmerà un contratto fino alla stagione 2030/31 con clausola rescissoria di 500 milioni di euro.

Colpo del Barcellona che si assicura uno dei talenti maggiori del Brasile: operazione dal costo altissimo per i blaugrana che lo avranno dal 2024

Particolare la durata del contratto: Vitor Roque, infatti, resterà in Catalogna fino alla stagione 2030/31. Un accordo lunghissimo, che partirà dalla prossima stagione e prevede una permanenza di ben ...