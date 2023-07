Barcellona | UFFICIALE | ecco Vitor Roque Cifre | dettagli e maxi clausola

Considerato il nuovo fenomeno del calcio verdeoro, R oque rimarrà in Brasile fino a gennaio , per poi trasferirsi a. Ha firmato un contratto fino al giugno del 2031.Commenta per primo Vitor Roque è ufficialmente un nuovo giocatore del. Il club blaugrana annuncia l'ingaggio dell'attaccante brasiliano classe 2005, che arriverà nel 2024 e firma un contratto di sei anni, fino al 2031 . Al Club Athletico Paranaense vanno 30 ...La presentazionedella star avverra' domenica prossima, 16 luglio, assieme con l'arrivo di Sergi Busquets e Jordi Alba, ex compagni di squadra di Messi al, e del nuovo allenatore ...

