Barbara D' Urso in Rai dopo la delusione con Mediaset? ' Aveva già girato il promo per Pomeriggio 5'

D'ha detto addio a Pomeriggio 5 , ma potrebbe salutare anche Mediaset . Sebbene Pier Silvio Berlusconi ha chiarito che la sua intenzione è poter continuare a collaborare con la ...Tra gli altri volti, invece, si sarebbe già scatenato il panico con l'uscita di scena della d'd': cosa farà in TV dopo Pomeriggio 5 Per il momento ci sono tanti dubbi sul futuro in ......e in base a diverse indiscrezioni circolate online in queste ultime ore starebbe facendo davvero carte false per avere ospite alla prima puntata nientepopodimeno che la collega e amicad',...

Barbara D'Urso verso la Rai: Domenica In è pronta a ospitarla Fanpage.it

Barbara d'Urso non sarà a Sanremo 2024: smentiti i rumor sulla partecipazione della conduttrice alla kermesse musicale ...Arriva il commento di Gerry Scotti al recente doppio addio di Barbara D'Urso e Belen Rodriguez da Mediaset. Le parole.