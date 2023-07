Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset | cosa farà? E che ne sarà degli opinionisti di Pomeriggio 5?

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ecco qual è il futuro didi Pomeggio 5nonpiù conduttrice ae qualeil suo futuro a settembre 2023? Stando al comunicato ufficiale, la conduttrice partenopea ha il contratto con scadenza a dicembre 2023 ed è probabile che Pier Silvio Berlusconi stia pensando ad un format di “prova” da affidarle per alcuni mesi per ripristinare la fiducia. Per ora però il futuro diin tv rimane incerto, ma avrebbe alcuni progetti che la terrebbero impegnata. Il futuro difuori dalla tv Si vocifera chesta avviando ...

In questi 20 anni a Mediasetnon aveva solo fidelizzato il suo pubblico, creato una nuova maniera di condurre, ma si era anche portata dietro nei suoi programmi un bel gruppo di ospiti (visti poi in altri programmi ..."Non è nei piani del direttore": dopo Mediaset, altro siluro controLe novità riguardanti la prossima stagione televisiva a Mediaset non si fermano. Dopo che è stata cacciata la famosa presentatricedal timone dello storico programma Pomeriggio 5 per affidare la conduzione alla giornalista Myrta Merlino, continuano a circolare ulteriori indiscrezioni sul web. A svelare una ...