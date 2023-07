Barbara D’Urso andrà a La 7? L’azienda replica | altre brutte notizie in arrivo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In questo periodo si è parlato di un possibile trasloco dis La 7. Dopo l’uscita di scena da tutti i palinsesti Mediaset, infatti, in molti hanno cominciato a domandarsi dove sarebbe potuta andare a finire l’ex Lady Cologno. Ebbene, a parlare di un possibile sbarco su tale rete era stato Massimo Galanto L'articolo proviene da KontroKultura.

"Non è nei piani del direttore": dopo Mediaset, altro siluro controLe novità riguardanti la prossima stagione televisiva a Mediaset non si fermano. Dopo che è stata cacciata la famosa presentatricedal timone dello storico programma Pomeriggio 5 per affidare la conduzione alla giornalista Myrta Merlino, continuano a circolare ulteriori indiscrezioni sul web. A svelare una ...... icone di mondi diversi che si trovano intrecciati in questi primi vagiti della nuova èra televisiva post - Cav:, Bianca Berlinguer, Myrta Merlino "Vogliamo allargare lo spettro ...