Barazzutti attacca | ' La storia tra Berrettini e la Satta? Sono solo str…'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) ROMA - Un'edizione di Wimbledon da ricordare quella tuttora in corso per l'Italia del tennis, che ha visto Matteo'rinascere' dopo gli infortuni sull'erba dello Slam londinese che nel 2021 ...

ROMA - Un'edizione di Wimbledon da ricordare quella tuttora in corso per l'Italia del tennis, che ha visto Matteo Berrettini 'rinascere' dopo gli infortuni sull'erba dello Slam londinese che nel 2021 ...ROMA - Un'edizione di Wimbledon da ricordare quella tuttora in corso per l'Italia del tennis, che ha visto Matteo Berrettini 'rinascere' dopo gli infortuni sull'erba dello Slam londinese che nel 2021 ...