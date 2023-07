Bali | un influencer finge di pulire una spiaggia | un passante la smaschera Il

Unaè stata smascherata da un passante, a, che l'ha ripresa durante e dopo il video architettato ad arte dalla donna mentre fingeva di star ripulendo una spiaggia dai rifiuti . Nel video ...... Giulia Calcaterra imprenditrice digitale,e sportiva, la cantautrice Marianne Mirage e un'artista internazionale in arrivo direttamente daper la prima volta in Italia. L'evento e ...... Giulia Calcaterra imprenditrice digitale,e sportiva, la cantautrice Marianne Mirage e un'artista internazionale in arrivo direttamente daper la prima volta in Italia. L'evento e ...

Bali: un influencer finge di pulire una spiaggia, un passante la ... TGLA7

Una influencer è stata smascherata da un passante, a Bali, che l'ha ripresa durante e dopo il video architettato ad arte dalla donna mentre fingeva di star ripulendo una spiaggia dai rifiuti.Amazon Prime Day 2023 includes thousands of fashion deals, and these are the 10 best discounts from Adidas, Levi’s, Reebok, Gap, and more. Snag style sales starting at $9 for up to 86 percent off, ...