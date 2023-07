(Di mercoledì 12 luglio 2023) Per la prima volta nella storia dell'alta moda, una maison francese svela pubblicamente in rete idegli abiti. Una decisione strategica o l'ennesima genialata del direttore creativo Demna?

Un quesito che Demna, direttore creativo della maison, ha voluto soddisfare appieno pubblicando sul sito web del marchio, per la prima volta nella storia di una maison, idei ...... alla distribuzione, alla politica dei, sono sempre stati un eccezionale osservatorio dentro ... perfino di Daniel Roseberry per Schiaparelli o di Demna persi sono tenute in una ...Alcuni esempi La borsa Le Cagole di, vista sulle spalle di influencer e it - girl ... Cercando bene tra la marea di offerte online si possono scovare interessantiper borse iconiche ...

Balenciaga, i prezzi (a quattro zeri) della collezione Couture non sono più un tabù Vanity Fair Italia

Per la prima volta nella storia dell'alta moda, una maison francese svela pubblicamente in rete i prezzi degli abiti couture. Una decisione strategica o l'ennesima genialata del direttore creativo Dem ...“Quanto costa un capo di alta moda”. È una domanda comune tra chi ama la moda e guarda stupito le preziose creazioni sartoriali della couture parigina, tra i défilé più esclusivi del sistema moda, gi ...