(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo annuncio per l’. È, l’artista che aprirà dunque ilestivo del capoluogo. “Anche quest’anno abbiamo deciso di non aspettare il 26 Luglio per entrare nel clima dell’#. Ad aprire le danze di una super estate ci sarà un’anteprima Made In Italy. Pronti a scatenarvi sulle note di. Durante la serata si esibiranno anche i Nuova Generazione (Joseph, Agon e Frada) e Zorah (Dj Set). L’anteprima delestivo è organizzata insieme ad Andromeda e al Centro Malika”. “ Il rapper e cantautore, il prossimo 24 luglio, a piazza Libertà, ...

SEGUIRA' PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL PONTE DELLE LUMACHE" DI GIUSEPPE DEL GIUDICE "PARTY NEVER BACK" " "MALAMMESTE IN CONCERTO" A SEGUIRE DJ SET ORE 21:30 " NEVER BACK BAR " CORSO UMBERTO I .... Il Conservatorio 'Cimarosa' die l'Abbazia di Montevergine rafforzano l'intesa per la valorizzazione della musica. ... organizzando masterclass eschool'. 'È un sogno che ......cantautore si esibirà il 15 luglio nella Tenuta Rasocolmo a CAPO RASOCOLMO (Messina) per il... 2003), " Manuale D'Amore " (di Giovanni Veronesi, 2005), " La Matassa " (di Giambattista, ...

Avellino Summer Fest, il cartellone si apre con Rosa Chemical anteprima24.it

“Il cartellone estivo si arricchisce con il concerto del cantautore Michele Zarrillo. Le sue melodie hanno accompagnato e accompagnano ancora generazioni di appassionati. Lasciatevi trasportare dalle ...Avellino Summer Fest, arrivano i Coma Cose. Il dinamico duo indie pop/rap italiano, protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, si esibirà il 26 agosto in città, a rione Parco: ingresso ...