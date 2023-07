Autopalpazione del seno | ecco come eseguirla alla perfezione | i consigli degli esperti

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Fondamentale per la prevenzione del tumore al, l’è una pratica che tutte le donne dovrebbero fare periodicamente:Sono due gli strumenti mediante i quali possiamo fare prevenzione in merito al tumoremammella: la mammografia, che in Italia si suggerisce ogni due anni a partire dai 50 anni d’età e l’, da eseguire invece più frequentemente e già da un’età post-adolescenziale. Il tumore alè quello più diagnosticato alle donne in Italia e, considerando tutti i tumori maligni diagnosticati, un terzo è al. Sebbene la sopravvivenza a cinque anni sia dell’88%, si tratta comunque di un carcinoma pericoloso:quindiprevenirlo.effettuare ...