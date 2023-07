Autonomia | Zaratti Avs | ' Spacca Italia diventa Spacca destra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “È guerra nellasul progetto. Per noi, che riteniamo l'differenziata una sciagura per il Paese, è una buona notizia”. Così Filiberto, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera. Per, "nella pancia dellaci sono molti malumori. Anche loro si rendono conto dell'assurdità di delegare completamente alle Regioni competenze come quelle dell'energia e della scuola, per non parlare della sanità e del fisco”.