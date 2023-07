Auto | triste annuncio sulle emissioni zero | fa davvero piangere

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tra gli ostacoli della politica e gli interessi delle casemobilistiche, il passaggio all’elettrico non sembra facile. Il passaggio allemobili elettriche sembra essere una delle azioni più importanti per ridurre ledi carbonio nei prossimi anni e provare a salvare il pianeta. L’Unione Europea è tra i principali attori in questo scenario di cambiamento. Gli stati europei stanno provando a stabilire un termine entro cui tutti i produttori dovranno mettere sul mercato veicoli esclusivamente elettrici. Nonostante i proclami di molte istituzioni, però, le tempistiche sembrano essere molto poco realistiche. Il passaggio totale all’elettrico presenta molte più sfide del previsto – grantennistoscana.itL’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede che entro il 2030 gli elettrici rappresenteranno oltre il 60% dei veicoli ...