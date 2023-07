ATV Tennis Open | Chiesa | ' Ci credo e ci provo'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Inizia con il piede giusto l'avventura delle italiane nella 13ª edizione dell'ATV. Lisa Pigato, Deborah, Diletta Cherubini e Dalila Spiteri hanno conquistato il biglietto per il ...

Inizia con il piede giusto l'avventura delle italiane nella 13ª edizione dell'Open. Lisa Pigato, Deborah Chiesa, Diletta Cherubini e Dalila Spiteri hanno conquistato il biglietto per il secondo turno della manifestazione internazionale diFemminile ITF con $60.Una passerella di atleti al Galà dello Sport di ieri sera dell'Antico Tiro a Volo in occasione della tredicesima edizione dell'Open. Durante l'evento, presentato sul palco da Simona Rolandi, hanno ricevuto un premio alla carriera la fondista Manuela Di Centa, il taekwondoka Carlo Molfetta, la nuotatrice Giulia ...Il Circolo Antico Tiro a Volo ha ospitato il Galà dello Sport. In occasione della tredicesima edizione dell'Open il prestigioso club ha organizzato la tradizionale serata dedicata ad istituzioni, celebrità, campioni di varie discipline e giocatrici impegnate nel torneo. Durante l'evento, ...

Una passerella di atleti al Galà dello Sport di ieri sera dell'Antico Tiro a Volo in occasione della tredicesima edizione dell'ATV Tennis Open. (ANSA) ...È iniziato con il piede giusto il main draw all'Antico Tiro a Volo di Roma: spettacolo nel derby azzurro tra Nuria Barncaccio e Matilde Paoletti ...