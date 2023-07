Attriti su Zelensky nel governo Uk Per il ministro Wallace | “Deve mostrare gratitudine” Ma il premier Sunak | “Lo ha fatto più volte”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’insistenza con la quale Volodymyrha deciso di fare pressione sulla Nato, nel primo giorno del vertice di Vilnius per cercare di ottenere, fallendo, un’accelerata nel processo di adesione dell’Ucraina all’Alleanza non ha causato tensioni solo tra lui e gli Stati membri. Diversità di opinione sono emerse anche all’interno di uno dei governi che, dall’inizio del conflitto, si è mostrato più di tutti, insieme agli Stati Uniti, vicino alla causa di Kiev, ossia quello britannico. A dare inizio al botta e risposta tutto interno a Londra è stato ildella Difesa, Ben, che a margine del summit Nato ha deciso di lanciare un messaggio deciso ache è suonato come un avvertimento: le gente dei Paesi alleati “vorrebbe vedere” da parte di Kiev, ha dichiarato l’ex ...

