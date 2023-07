Attore e concorrente di reality fa coming out | “Non sono etero | amo anche gli uomini”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 12 luglio 2023)out in diretta nel programma La Casa de los Famosos México (il loro Grande Fratello Vip). L’ed ex calciatore Nicola Porcella ha rivelato di essere pansessuale. Da settimane l’orientamento del 35 enne era stato messo in dubbio nele così laWendy Guevara ha cercato di far aprire il collega: “Prova a sentirti libero di parlare e di pensare a chi sei davvero. Con noi puoi davvero lasciarti andare. Te ne parlo perché penso che tu non sappia dove andare, hai paura di fare il tuo percorso di vita sincero. Ti potrebbero piacere siache donne, vieni ti abbraccio. Facciamo così, diamoci la mano e diciamo chi siamo. Iouna ragazza trans e amo il corpo degli“. ¡Qué bello momento de diversidad y aceptación! Disfruta el 24/7 de ...