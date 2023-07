(Di mercoledì 12 luglio 2023) Undiha scosso l' Aeroporto Internazionale di, in Somalia . Ledelsono state riprese ine mostrano un aereo passeggeri che precipita in pista. L'aereo coinvolto era un volo domestico, a bordo del quale viaggiavano 30 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio . Secondo quanto riportato dalle autorità locali, fortunatamente tutte...

... dove non è possibile l'del mezzo (operazioni HHO). Tutte le novità del servizio ... Raffaele Donini, e dal coordinatore della rete regionale dell'118, Antonio Pastori. E sono già ...Nell'aeroporto somalo Aden Adde di Mogadiscio un aereo ha subito un guasto durante il volo, costringendo undiche ha portato al suo sbandamento sulla pista e all'incastro nelle barriere di sicurezza. A bordo dell'aereo c'erano 34 persone. Una sola ha subito lievi ferite. L'intera ...... che ha poi condotto il piccolo paziente in una zona idonea all'dell'elicottero 'Falco' , del Suem di Pieve di Cadore (quello del Fvg era impegnato per un'concomitante). Il ...

Atterraggio di emergenza a Mogadiscio: le immagini del drammatico incidente VIDEO Gazzetta del Sud

