La federazione mondiale diaveva imposto alladi assumere farmaci per abbassare i propri livelli di testosterone per poter continuare a competere., classificata come avente "...Vantaggio Caster. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso della, riconoscendo che il Tas (tribunale arbitrale dello sport) e il Tribunale federale svizzero "hanno preso una decisione discriminante sul genere sessuale e sulle caratteristiche sessuali dell'...dei Giochi di Rio vinti dalla), che alti livelli di testosterone offrono un vantaggio ... Ed è recente la decisione dell', ma prima ancora di nuoto e Rugby league, di escludere dalle ...

Atletica: Semenya, 'la sentenza di Strasburgo è solo l'inizio' Tiscali

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - 'La giustizia si è finalmente espressa, ma è solo l'inizio', Sono le parole con le quali la campionessa olimpica ...Il ricorso accolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo segna l'ultima tappa di una vicenda che smuove le nostre coscienze ...