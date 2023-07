Atletica | Mondiali paralimpici | Manu conquista il primo oro azzurro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Maxcel Amo, durante la quarta giornata deidiilposto nei 100 T64 con un tempo di 10.71 e guadagna la prima medaglia e iloro dell’Italia.riesce a guadagnare ilslot in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024, dopo una gara di tensione tra false partenze e problemi con la protesi. L’atleta, emozionato dopo aver tagliato il traguardo, commenta: “Mamma mia che emozione, provo un misto di emozioni, sono felicissimo, mi viene da piangere ma non posso. Ho avuto dei problemi con la cuffia della protesi, infatti ho preso anche il giallo. È un problema che già avevo avuto e, con questa tensione, ne avevo ancora più del solito. Ho fatto proprio una brutta partenza ma volevo ...

...rivedremo in azione il ventottenne olimpionico dei 100 e della 4x100 prima dei campionati... Leggi i commenti: tutte le notizie 12 luglio - 22:28Origine ghanese L'paralimpica si inchina davanti a Maxcel Amo Manu, origine ghanese e cittadinanza italiana, gamba ampuata dopo un incidente in motorino mentre andava al lavoro nel 2017, ...Per recuperare fisicamente c'è ancora più un mese fino aidi Budapest (19 - 27 agosto), ma di sicuro a Jacobs mancheranno le gare che voleva affrontare per prepararsi dal punto di vista ...

L'azzurro che corre solo da due anni domina la gara simbolo. L'esordio di Valentina Petrillo, prima atleta transgender a una rassegna iridata con la maglia azzurra ...