Atletica | l’Italia apre gli Europei Under 23 con due medaglie | Cosi e Mihai secondi nella marcia

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ha incominciato in maniera strepitosa la propria avventura agli23 dileggera, incominciati oggi a Espoo (Finlandia). Ad aprire le danze sono state le due gare di, sulla distanza dei 20 km, dove gli azzurri sono stati assoluti protagonisti conquistando duedi lusso. Andreaha conquistato la medaglia d’argento. L’allievo di Marco Ugolini, già coach dell’argento olimpico Elisabetta Perrone, ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h23:02. Il 22enne toscano, già bronzo in questa gara due anni fa, ha confermato di avere tutte le potenzialità per esprimersi al piano superiore, come testimonia il decimo posto ottenuto lo scorso anno aglidi Monaco, ma non è riuscito ad avere la meglio nel duello ...