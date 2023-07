Atletica | Europei under 23 | Mihai e Cosi conquistano il doppio argento nella marcia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La prima giornata dei Campionati23 dileggera a Espoo, Finlandia, si chiude positivamente per l’Italia. Alexandrinae Andreahanno conquistato la doppia medaglia d’20 chilometri di. Laha raggiunto il secondo gradino del podio con un tempo di 1 ora 32’32, preceduta dalla francese Pauline Stey che ha tagliato il traguardo in 1 ora 31’17.invece, ha concluso lain 1 ora 23’02, preceduto solo dallo spagnolo Paul McGrath per due minuti esatti. Domani si terranno le prove all’interno dello stadio Lappaevaara, mentre domenica si concluderanno i Campionati. SportFace.

