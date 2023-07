Atalanta | vendita online dei biglietti per le amichevoli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’ha reso pubblica la disponibilità deiper l’amichevole in trasferta contro il Bournemouth, che si terrà alle 16 di sabato 29 luglio, e per la partita contro l’Union Berlino di sabato 5 agosto alle 15.30. Gli inglesi hanno messo a disposizione 868del settore ospiti nello stadio del Bournemouth, acquistabilisu Vivaticket (https://calcio2.vivaticket.it/). La preavrà inizio il 14 luglio alle ore 10 e terminerà alle 19 di lunedì 17. Aumentano i posti disponibili per lo stadio An der Alten Försterei di Berlino, con 2.400acquistabili nella stessa modalità da mercoledì 26 luglio alle 10 alle 19 di domenica 30. Per la prima partita, l’acquisto genererà un documento stampabile che dovrà essere presentato lunedì 24 luglio dalle 15 alle ...

