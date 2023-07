Atalanta | a tutta su Becao se esce un difensore | e venerdì gruppo in ritiro al completo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tre annunci in pochi giorni, per andare a tappare i buchi che la rosa presentava, e ora il calciomercato dell’vive una fase di attesa. Una calma solo apparente, perché sotto traccia la società nerazzurra continua a lavorare a obiettivi ben chiari: uno o due centrali difensivi e una punta. I nomi sono arcinoti, e al netto di qualche “Mister X” che non può essere mai escluso fino alla chiusura della finestra estiva dedicata alle trattative, saranno quelli che continueranno a rimbalzare nelle stanze di Zingonia:, Hien, Touré. Il più vicino, al momento, sembra il centrale brasiliano dell’Udinese: costa una decina di milioni e c’è da vincere la concorrenza del Torino, ma l’ha sicuramente maggiore appeal e la carta europea da giocarsi nel testa a testa con i granata. Eppure il favorito per il reparto arretrato fino a ...