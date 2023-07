Aston Villa | Emery chiude per Pau Torres | ufficiale il suo passaggio dal Villarreal ai Villans

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Unaiha deciso di puntare per la difesa dell’su un profilo che conosce bene, avendolo allenato ai tempi delrreal. Si tratta di Pauche dopo tante stagioni vissute con il Sotto Marino Giallo passa in Premier League, campionato che giocherà con la maglia dell’. Il costo dell’operazione per l’si aggira sui 35 milioni di euro più bonus. Il difensore, tempo fa, era entrato anche nella sfera di interesse della Juventus. Il futuro sarà, invece, sempre conin panchina nel campionato inglese in cui ins cercheranno di essere una delle sorprese del campionato. SportFace.

