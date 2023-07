Assente per 540 giorni in quattro anni | poliziotto risarcisce lo Stato

Leggi Anche Scuola, prof20 anni su 24: Cassazione conferma destituzione Assenze record Nel ...di congedo o aspettativa sempre giustificati da motivi di salute ma che in realtà sfruttava...La sagra,ormai dal 2019 e celebra la quindicesima stagione, come di consueto al Campetto dei Gialli di via Verdi, ha aperto i suoi cancelli venerdì 7 lugliodurare ben dieci giorni, fino ...Risultati assai deludentiuna prima serata sull'ammiraglia Mediaset . Sarà rimasto davvero senza trasmissioni Piero Chiambretti ed il suo futuro in tv: arrivata una proposta Si segnala che oggi ...

Assente per 540 giorni in 4 anni ma partecipava a gare di nuoto: poliziotto condannato per truffa aggravata o… La Repubblica

La Parma verdiana con le sue cattedrali, i musei, battisteri e teatri, la chartreause standhaliana e gli affreschi maestosi sulle tracce di Correggio, del Parmigianino e Maria Luigia, imperatrice dei ...Entrano nel vivo i lavori per il completamento del bacino di 150 mila tonnellate al porto di Palermo. L'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale ha infatti aggiudicato le gare per ...