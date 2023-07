(Di mercoledì 12 luglio 2023)no per uno. Le due formazioni valutano un intreccio per portare Filippo Bandinelli alla corte di Massimiliano...

Asse Empoli-Spezia: si lavora ad uno scambio Calciomercato.com

LA SPEZIA - Asse caldo tra Spezia ed Empoli, in ballo c'è il possibile scambio tra Emmanuel Gyasi, capitano delle Aquile e Filippo Bandinelli, centrocampista in forza agli azzurri in procinto di cambi ...Si accende l'asse di mercato tra Empoli e Spezia. Come rivela gianlucadimarzio.com, le due società in queste ore lavorano ad uno scambio.