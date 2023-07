(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - E'tra 'Un, due' e '' per la vittoria deglidella prima serata di ieri. La serie di Rai1 ha infatti ottenuto più telespettatori (2.014.000) e uno share del 13,4%, più basso di quello dello show di Italia 1 (14,8%) che è durato più a lungo e che però ha registrato meno telespettatori (1.741.000). Canale 5 con 'Ti presento Sofia' ha totalizzato 1.563.000 telespettatori con l'11% di share. Appena fuori dal podio La7 che con 'In Onda Estate' ha raccolto 919.000 telespettatori e il 6,2%, mentre Rai2 con 'CSI: Vegas' ha conquistato 666.000 telespettatori e il 4,4% di share. Su Rai3 'Filorosso' è stato visto da 458.000 telespettatori pari al 3,6% e su Retequattro ...

E'tra ' Un cuore, due destini ' e ' Battiti Live ' per la vittoria deglidella prima serata di ieri. La serie di Rai1 ha infatti ottenuto più telespettatori (2.014.000) e uno share del 13,

Ascolti tv, testa a testa tra 'Un cuore, due destini' e 'Battiti Live' Entilocali-online

2 milioni di spettatori per la serie di Rai1 e 1,7 milioni per il programma musicale di Italia 1 Rai1, Un cuore due destini: 2.014.000 spettatori (share 13,41%) Italia 1, Battiti Live: 1.741.000 spett ...Un'altra puntata di Temptation Island è andata in onda e per il terzo lunedì consecutivo è stato il programma più seguito della prima serata. Lo show targato Maria De Filippi ha totalizzato quasi 3.7 ...