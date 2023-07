Ascolti tv ieri | Battiti Live in calo per il cast | Canale 5 vola con le soap

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Glitv dimartedì 11 luglio 2023 hanno fatto registrare un leggeropersu Italia 1 rispetto a sette giorni fa (2.033.000 spettatori pari al 16.5%). La seconda puntata (che ha visto unpiuttosto debole ad eccezione di Elodie, Marco Mengoni e di altri pochi nomi di spicco) è stata seguita da un netto di 1.741.000 spettatori pari al 14.8% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai1 Un Cuore, due Destini 2.014.000, 13.4%5 Ti Presento Sofia 1.563.000, 11% Rai2 CSI Vegas 666.000, 4.4% Rai3 Filorosso 458.000, 3.6% Rete 4 Delitto ai Caraibi 473.000, 3.4% La7 In Onda Estate 919.000, 6.2% TV8 Chi Vuole Sposare Mia Mamma O… 280.000, 2% IN AGGIORNAMENTO

