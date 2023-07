Ascolti tv | i dati di martedì 11 luglio 2023

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Bene Un Cuore, due Destini Nella serata di ieri,11, su Rai1 Un Cuore, due Destini ha portato a casa 2.014.000 spettatori pari al 13.4%. Su Canale 5 Ti Presento Sofia ottiene 1.563.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 CSI Vegas si ferma a 666.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1, il nuovo appuntamento con Battiti Live registra 1.741.000 spettatori pari al 14.8% (presentazione di 10 minuti: 1.330.000 – 8.5%). Su Rai3 Filorosso ottiene 458.000 spettatori pari ad uno share del 3.6% (presentazione di 30 minuti: 642.000 – 4.1%). Su Rete4 Delitto ai Caraibi totalizza un a.m. di 473.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 In Onda Estate ha registrato 919.000 spettatori con uno share del 6.2%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

... dopo i primi cinque weekend glisono saliti del 27% nella tre giorni e del 51% solo al sabato (quando si corre la gara veloce), con un aumento di 1/5 in tutti i mercati chiave.che si ...Di seguito tutti irelativi al prime time di martedì 11 luglio 2023: Rai Uno " Un cuore, due ...tv martedì 11 luglio 2023: preserale e access prime time Techetechetè surclassa Paperissima ...DayTime Pomeriggio, idel 11 luglio 2023 RAI 1 Don Matteo : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Sei Sorelle : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %. Estate in diretta : 0.000.000 ...

Ascolti tv, lunedì 10 luglio 2023: Il giovane Montalbano (14%), Temptation Island (26.2%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Un'ora e mezzo di interrogatorio come persona informata sui fatti: la testimonianza dell'avvocato di Sulmona che nel marzo scorso aveva ricevuto un video di Alessia Puglielli (foto), ...2 milioni di spettatori per la serie di Rai1 e 1,7 milioni per il programma musicale di Italia 1 Rai1, Un cuore due destini: 2.014.000 spettatori (share 13,41%) Italia 1, Battiti Live: 1.741.000 spett ...