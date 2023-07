Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 11 luglio 2023

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la miniserie Un cuore due destini ha totalizzato 2014 spettatori (13,41% di share); il film Ti presento Sofia su Canale5 ha conquistato in media 1563 spettatori (share 10,96%), mentre lo show musicale Cornetto Battiti Livesu Italia1 ha realizzato 1741 spettatori (14,83%). Su Rai2 gli episodi di C.S.I. Vegas hanno intrattenuto 712 (4,50%) e 627 (4,30%) spettatori, mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 558 (3,55%). Su Rete4 la serie tv Delitti ai Caraibi ha totalizzato 554 spettatori (3,53%) nel primo episodio e 399 ...

... secondo l'editore, la motivazione è da riscontrare esclusivamente neidi ascolto sempre meno ... Urbano Cairo non avrebbe cacciato Massimo Giletti a causa dei bassie, anzi, le trattative ...del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 11 luglio: vince la Rai. Di seguito, ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo ......per l'intero tempo della giornata e così è risultato un incremento medio del 33% degli... La frattura è stata consumata nella diffida alla pubblicazione deie nella uscita dalla società. E' ...

Ascolti tv, lunedì 10 luglio 2023: Il giovane Montalbano (14%), Temptation Island (26.2%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

I dati Auditel dei programmi di martedì 11 luglio: vince Rai 1 con "Un cuore, due destini", che fa meglio di Battiti Live e anche "Ti presento Sofia" ...Roma, 12 lug. (Adnkronos) – E’ testa a testa tra ‘Un cuore, due destini’ e ‘Battiti Live’ per la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri. La serie di Rai1 ha infatti ottenuto più telespettat ...