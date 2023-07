Arte | Lucchini Intesa Sanpaolo | “Importante rendere la cultura accessibile a tutti”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – “L’istituto bancario ritiene chelasia uno dei segnali più forti che possiamo dare per quanto riguarda il tema della sostenibilità, del sociale e della solidarietà, cercando di non lasciare indietro nessuno, in quanto laserve anche a questo”. Queste le parole di Stefano, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di, in occasione della conferenza stampa di presentazione di “Il Pugile e la Vittoria”, il progetto espositivo, di cui l’istituto bancario è partner, che rappresenta la punta di diamante di Brescia Capitale italiana della2023. Le opere esposte sono due bronzi di età ellenistica e romana, per la prima volta ...

Queste le parole di Stefano, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, in occasione della conferenza stampa di presentazione di 'Il Pugile e la ...'In campo artistico - culturale siamo abbastanza noti. Attualmente godiamo di 4 musei: a Napoli, Torino, Milano e Vicenza' . Così Stefano, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, in occasione della conferenza stampa di presentazione di 'Il Pugile e la Vittoria', il progetto espositivo, ...... si tratta di Alex Belli, Federico Tolardo, Monica Foglia, Martin, Sabino Galante e lo ... ovvero una galleria d'situata a Pietrasanta, punto di riferimento per l'contemporanea in ...

Arte: Lucchini (Intesa Sanpaolo), "Istituto bancario attivo e noto nel ... Il Sole 24 ORE

“In campo artistico-culturale siamo abbastanza noti. Attualmente godiamo di 4 musei: a Napoli, Torino, Milano e Vicenza” . Così Stefano ...“L’istituto bancario ritiene che rendere la cultura accessibile a tutti sia uno dei segnali più forti che possiamo dare per quanto riguarda il ...