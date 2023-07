Arriva l’era moderna nell’Alta Moda La maison Valentino fa nascere una nuova Haute Couture

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tessuti fluidi, drappeggi ampi, ballerine flat, volumi generosi, silohuette discretamente sinuose: è un’Altaall’insegna della sobria comodità e della raffinata eleganza l’ultima sfilataAutunno-Inverno 23/24 firmata. Un punto e a capo rispetto al passato. Un nuovo classico che sa di moderno pur non cancellando i massimi canoni estetici tanto amati da monsieurGaravani in persona. Il tocco di classe e l’allure del grande Maestro, infatti, erompono con una presenza silente su tutta la collezione in termini: di palette di colori, di glamour, di leziose trame di tessuti con decori e di nobili pizzi tanto cari al grande stilista romano. A massimizzare tutto ciò è stato Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della...

