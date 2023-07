Arrestato pusher a piazzetta Volturno

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) . I militari lo hanno beccato mentre stava cedono una dose di hashish Ci troviamo nel quartiere San Lorenzo e i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro notano un uomo a bordo di uno scooter mentre passa in. Le scena dura pochi secondi, il centauro si ferma e gli si avvicina un uomo. Avviene lo scambio e i Carabinieri intervengono. In una mano una banconota di 20 euro, in un'altra una dose di hashish. Il cliente viene segnalato alla Prefettura mentre ilviene, si tratta del 56enne già noto alle forze dell'ordine G.L.. Nella sua abitazione i militari trovano e sequestrano altri 15 grammi della stessa sostanza. L'è in attesa di giudizio.