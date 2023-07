Armi | l’appello delle associazioni | “Basta con l’aumento delle spese militari | nel 2022 record globale Tassare extraprofitti aziende Difesa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nonostante un aumentoglobali, in grado di raggiungere quota 2.240 miliardi di dollari, con una crescita del 3,7% in termini reali rispetto all’anno precedente (ben 127 miliardi), nel mondo ci sono più conflitti e più morti. Tutto mentre nello stesso anno anche la spesa militare europea è aumentata del 13%, dato più alto mai registrato nel vecchio continente dalla fine della guerra fredda. E pure le stime dell’Osservatorio Mil€x mostrano per l’Italia un aumento previsionale di 800 milioni sul 2023, con un livello di spesa per nuovi armamenti ormai superiore agli 8 miliardi di euro annui. A denunciarlo Rete italiana pace e Disarmo, Greenpeace Italia e Sbilanciamoci, nel corso di una conferenza stampa in Senato, nelle stesse ore in cui si è celebrato a Vilnius, in Lituania, ...