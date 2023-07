Aretha Franklin | la guerra tra i figli e il doppio testamento | trovato sotto il suo cuscino

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In ballo ci sono 5 milioni di dollari e una lunga battaglia tra parenti per avere accesso all'eredità della grande, la regina del soul che si è spenta nel 2018 per un tumore al ...

In ballo ci sono 5 milioni di dollari e una lunga battaglia tra parenti per avere accesso all'eredità della grande, la regina del soul che si è spenta nel 2018 per un tumore al pancreas. Favorita dal fatto che in un primo momento si era capito chenon avesse lasciato testamento, poi ne è ...... la cantante e pianista londinese nota a pubblico e critica per la sua appartenenza al gruppo jazz/funk britannico Incognito, che renderà un omaggio alla regina del soul, affiancata ...AGI - Sono trascorsi ormai quasi cinque anni da quando, la 'regina del soul' , una delle voci più potenti di questo genere musicale, è deceduta a Detroit all'età di 76 anni il 16 agosto 2018.ha avuto una delle carriere musicali di ...

Aretha Franklin, per l'eredità è guerra tra i figli: uno dei testamenti trovato sotto a un cuscino. A quanto a ilmessaggero.it

Dal 2018, anno della scomparsa della regina del soul, gli eredi universali hanno sostenuto il documento che più li avvantaggiava. Ma ora cambia tutto ...Non è mai stato rinvenuto un testamento vero e proprio ma è stato riconosciuto valido un documento trovato sotto i cuscini di un divano e che risale al 2014 ...