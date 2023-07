Ardea | il Comune approva il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 2025

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 luglio 2023)– Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, è statoto ildideldi. “Anche se ci troviamo di fronte a unancora non particolarmente ‘esaltante’ a causa del regime di dissestoin cui si trova l’Ente – dichiara il Sindaco Maurizio Cremonini -, possiamo ritenerci soddisfatti per averto il documento nei tempi di legge e per aver predisposto dei miglioramenti per quanto riguarda degli aspetti importanti relativi alla vita della cittadinanza. In particolare, siamo riusciti a stanziare maggiori somme per la manutenzione del verde e delle scuole e siamo riusciti a riprogrammare l’istituzione ...