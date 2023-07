Architettura | innovazione e sostenibilità attraverso la metodologia BIM

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Square Architects è l'idea di quattro giovani architetti nata per dare spazio ad un nuovo modo di concepire l': progettare, dal concept alla realizzazione dell'opera, introducendo tecnologie costruttive energeticamente efficienti, sfruttando processi digitali. In altre parole, fondere i concetti di progettazione ein un'unica visione del costruirel'uso del BIM. In Square Architects si respira l'intraprendenza ed il coraggio di innovare. La mentalità che li contraddistingue dalle altre realtà professionali è l'approccio con cui ogni componente del team affronta sempre nuove sfide:la collaborazione, le competenze specifiche e le idee creative di ognuno, realizzano progetti architettonicamente interessanti, sostenibili a livello energetico ed economico. Tutto questo è ...