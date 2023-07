Arabi | sembrava un calesse invece era un bulldozer

Intrigo Federico Chiesa: sirene inglesi, ma gli arabi sono in agguato. Le cifre della trattativa e lo stipendio OA Sport

Sebbene il Barcellona si aspetti di ricevere circa 30 milioni di euro in caso di partenza di Kessié per l'Al Nassr in Arabia, sembra che il club saudita voglia optare per ...Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi ha commentato le folli spese arabe in Europa: “Le squadre arabe sembra si stiano preparando per qualcosa, puntano a tenere in casa i ...