Approvato in via definitiva il Ddl antipirateria | nuovi poteri all’Agcom | “Potrà oscurare i siti illeciti entro 30 minuti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il Senato ha dato il via libera, con 140 voti favorevoli, al Ddl. Il testo aveva già ottenuto il via libera dalla Camera dei Deputati nel marzo scorso ed è stato quindiin via. L’obiettivo sono la prevenzione e la repressione della diffusione in rete di materiale tutelato da diritto d’autore, risultato atteso dai settori della musica, dell’editoria e dello sport, coinvolti nella stesura del progetto di legge. I primi firmatari sono Federico Mollicone (Fdi) ed Elena Maccanti (Lega). L’articolo 1 del Ddl elenca i principi, che vanno dal riconoscimento e la tutela alla promozione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme. Il testo votato in aula conferisceall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), che le permetteranno di bloccare ...