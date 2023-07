Ape sociale 2023 | domanda entro il 15 luglio Dettagli e istruzioni

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) C’è tempo fino al 15per inviaredi riconoscimento dei requisiti per l’Ape. La scadenza è rivolta a chi matura i requisitiil 31 dicembreper accedere alla prestazione. L’istanza va inviata all’Inps. Introdotta con la Legge di bilancio 2017, l’Apeè un’indennità a carico dell’Inps, riconosciuta ai cittadini in possesso di specifici requisiti anagrafici, contributivi e di condizione personale.Obiettivo dell’Ape è garantire copertura economica al beneficiario sino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento ottenuto anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.>> La guida completa alla pensione con ...