Antonela | curve pericolose in costume | vacanze piccanti per Messi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È tempo dial mare per il fuoriclasse argentino Lionele la sua famiglia: spicca in particolar modo la moglieRoccuzzo, i cui scatti fanno scatenare i social. Nelle settimane scorse, Lionelha deciso di lasciare il Vecchio Continente e di accasarsi all’Inter Miami, club ambiziosissimo della Major League Soccer (campionato di calcio degli Stati Uniti, ndr) che ha deciso di puntare su di lui anche per una grandissima operazione in termini di immagine. Una scelta arrivata dopo una stagione da protagonista, in cui ha regalato un Mondiale storico alla sua Argentina, ma non sono mancati i momenti difficili. Su tutti, l’ennesima Champions League mancata da parte del Paris Saint-Germain, che speravano proprio nella Pulce per vincere per la prima volta in assoluto la coppa dalle grandi ...