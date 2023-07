Angelina Jolie-Brad Pitt | nuove accuse nella guerra del rosé | «Lui | un bambino petulante»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nei documenti legali depositati da Nouvel, la società attraverso cui l’attrice controllava le sue quote della cantina Chateau Miraval, il comportamento della star di Fight Club in merito alla produzione del vino è definito «ridicolo»: «È un attore, non un viticoltore. Tratta illusioni, non terra e uva»

Secondo quanto rivelato da un nuovo documento presentato in tribunale e ottenuto da CNN, l'ex società di investimento di, la Nouvel, avrebbe accusato Brad Pitt di aver cercato di portarle via Château Miraval " depredando " e " saccheggiando " i suoi beni. Nouvel chiede un risarcimento di almeno 350 ...Prosegue la battaglia legale tra l'attricee l'ex marito Brad Pitt per il vigneto di Château Miraval in Provenza, di cui era co - proprietaria con l'attore. Così, come emerge dai nuovi documenti giudiziari presentati dagli ...Cos'hanno in comunee Jean - Michel Basquiat Sicuramente un gran voglia di creare e sperimentare. E ora anche uno spazio in cui farlo. Ebbene sì, l'eclettica superstar ha ufficialmente affittato quello ...

Angelina Jolie contro Brad Pitt per il vigneto in Provenza. «Macché enologo. È un bambino petulante» Corriere della Sera

Continua la battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt: gli ex coniugi si sono scambiati nuove accuse in tribunale: l’oggetto della disputa.Continua la battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt: gli ex coniugi si sono scambiati nuove accuse in tribunale: l’oggetto della disputa. Angelina Jolie e Brad Pitt hanno aggiunto un nuovo cap ...