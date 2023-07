Anche i migliori ci cascano | il fascino giovanile della sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Una delle vulgate in auge da tempo in Italia è l’assunto secondo il quale le persone di cultura, gli artisti, gli scrittori etc sarebbero tutti die questo dimostrerebbe la bontàstessa. Se sei persona di cultura sei di, viceversa se non sei dinon sei di cultura. Come le sirene di Ulisse, cantando questi argomenti, “gli addetti alla cultura” catturano i cuori dei giovani, ai quali però non dicono che quelle ideologie hanno dato vita ad alcuni dei peggiori regimistoria dell’umanità. Inoltre, si guardano bene dal far presente che le condizioni di cui godono per esprimere la loro cultura e vena artistica, derivano da sistemi politici ed economici ispirati a principi di libertà civili, politiche, religiose ed economiche e non da sistemi di ...