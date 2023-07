Anarchici | Pd | ' anche oggi via da commissione | Delmastro si scusi' **

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "i componenti dellaGiustizia sono usciti dall'aula e così continueranno a fare in assenza delle scuse del sottosegretario, presente durante i lavori". Così i componenti democratici dellaGiustizia della Camera. "Non è accettabile che un esponente del governo accusi rappresentanti dell'opposizione di 'fare inchini ai mafiosi' pensando che non ci debba essere una reazione istituzionale. Solo dopo le scuse disi potrà ripristinare una normale dialettica fra noi e il governo".

Si tratta di un comportamento pretestuoso che non giova al dibattito politico che può assumeretoni drastici ma non può mai mancare in una democrazia compiuta come la nostra. Non ci stupiamo ...Questo non è accettabile e in assenza di queste scuse usciremoda questa aula quando prenderà la parola Delmastro". Così il senatore del Pd Alfredo Bazoli è intervenuto nell'aula del Senato ...Delmastro non solo è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio, ma haoffeso l'intera comunità politica del Partito Democratico. Sappiamo e comprendiamo che è cambiata la natura del gruppo ...

Le molotov in viale Tibaldi la notte del 30 gennaio e il messaggio sui social: "Solidarietà per Cospito". In realtà dietro il raid incendiario c’era una faida tra bande per le piazze di spaccio. Presi ......(Fonte: Polizia di Stato - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all'autore) ...