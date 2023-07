Tra gli ospiti i leader di vari partiti: Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (), Carlo Calenda (... deputata di Fratelli d'Italia: "Da qualche mese ormai siamo nel mirino di vandali,, ...DOPO L'ELEZIONE CON IL PRESUNTO APPOGGIO DI ELETTORI O SIMPATIZZANTI DEL DELEGITTIMATO, DELLA ... centri sociali,, movimenti femministi, abortisti e LGBTQ. Non mancano mai nemmeno le ...Tra gli ospiti i leader di vari partiti: Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (), Carlo Calenda (... deputata di Fratelli d'Italia: "Da qualche mese ormai siamo nel mirino di vandali,, ...

Anarchici: M5s in aula, ‘calendarizzare subito mozione censura sfiducia Delmastro’ La Sicilia

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Nell’attesa che venga dato seguito alla richiesta di informativa urgente della Meloni, a nome del gruppo chiedo la calendarizzazione della mozione di censura per il sottose ...Si alzano i toni dello scontro dopo l’imputazione coatta disposta dal gip per il sottosegretario Andrea Delmastro, nel caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Santalucia: “Non stiamo in silenzio, difendi ...