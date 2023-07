“Amo anche gli uomini” Coming out in diretta tv | il famoso attore lo annuncia così

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilout del. L’ed ex calciatore Nicola Porcella ha deciso di dichiararsi pubblicamente e di farlo tramite un post social.per aver partecipato a La Casa de loss México (Ovvero il GF Vip messicano) e per evidenti meriti sportivi, il giovane ha dichiarato pubblicamente in tv: “Ciao a tutti, io sono Nicola e ora accetto il fatto di essere un uomo pansessuale che amaaltri“. Tutto era iniziato quando più di qualcuno aveva messo in dubbio l’eteterosessualità del 35 enne. >> “Operata per un tumore”. Marica Pellegrinelli, la confessione choc della ex di Eros Ramazzotti A quel punto la concorrente Wendy Guevara aveva fatto tutto un discorso sull’accettazione di sé stessi e aveva detto al ...

Io sono una ragazza trans eil corpo degli uomini ". Nicola Porcella, il coming out dell'attore ... " Ciao a tutti, io sono Nicola e ora accetto il fatto di essere un uomo pansessuale che ama...Ho tanti sogni quindi, ma per me, l'importante è fare quello che. Sempre! Sicuramente mi ... per me è fondamentale, un giorno sognodi avere una famiglia tutta mia, improntata alla ...mi sono svegliata qui da lui e non ricordo nulla. Aiuto...". Verso il Duomo La testimone ha ...un'altra giovane ha parlato con i pm della vicenda. Gli inquirenti hanno intanto acquisito le ...

Abodi: Jantko Rispetto le scelte anche se non amo ostentazioni Agenzia ANSA

L’ex centravanti di Juventus, Inter, Milan e Nazionale: «Invecchio, sono pieno di acciacchi. I 30 anni li passai con Ronaldo e tante ragazze ma non mi sono mai comportato male con una donna» ...Vivere outdoor senza uscire dalle mura domestiche: scopri l'arredo da esterni perfetto per immaginare di essere in vacanza pure in città ...