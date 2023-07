Ammessa all’esame e bocciata | l’avvocato Alaia | “Angela ha vissuto in clima particolare”

Non è riuscita a superare l'ostacolo della Maturità la studentessa di Trentograzie ai giudici del Tar. Nonostante le cinque insufficienze in pagella, l'avevanoa svolgere gli esami. Ma la commissione, dopo sei ore di scrutini, ha finito per ..."Leggevo di una ragazza che non era statadi maturità perché aveva insufficienze in cinque materie " ha ricordato Crepet " i genitori hanno fatto ricorso al Tar vincendolo, ma poi ...Una studentessa non è statadi stato a causa di ben cinque insufficienze in discipline di indirizzo. Conosco i miei colleghi, nutro una grande stima nei loro confronti, un corpo ...

Scuola, bocciata dagli insegnanti la studentessa ammessa dal Tar all'esame di maturità con cinque insufficienze Corriere della Sera