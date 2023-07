Ammalarsi nel medioevo Una storia sociale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute “uno stato di totale benessere fisico, mentale e” e non la identifica esclusivamente con l’ assenza di malattie. Appare davvero sorprendente che tale definizione, considerata un fondamentale punto di arrivo della cultura sanitaria contemporanea, fosse già sostanzialmente nota e accettata dalla società del medio evo, come sostiene Tommaso Duranti, docente dimedievale presso l’ Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Infatti, intorno a tale acquisizione si determinò una triplice convergenza: quella del cristianesimo, che collegò salute e salvezza e sottolineò la corrispondenza tra medicina dell’anima e medicina del corpo; quella della scienza medica, che dette importanza alla prevenzione e al mantenimento della salute, e, infine, quella delle pratiche di assistenza, che ...

I nostri bambini non fanno altro cheper l'eccessivo caldo. In questo periodo le ...pomeriggio, dopo le proteste dei genitori che da tempo hanno chiesto un intervento per ripristinare il ...AGI - Parrucchiere, estetiste e contabili hanno una maggiore probabilità didi cancro ovarico . Lo dimostra lo studio dell'Università di Montréal in Canada, ...a un rischio maggiore...... a rimanere svegli nella notte ed(perché di inquinamento acustico ci si ammala). È un ... ha deciso addirittura di allungare i tempi di diffusione sonora dalle ore 1 alle ore 2fine ...

Dove andare al mare a settembre in Italia Travel The Wom

Pur essendo generalmente timidi e pacifici, negli ultimi anni la loro presenza è stata segnalata sempre più vicino alla costa, probabilmente perchè in cerca di cibo. Ad influire sul loro comportamento ...Determinante rivolgersi a centri specializzati per avere maggiori possibilità di guarire e avere un team di esperti multidisciplinari per vivere più a lungo e meglio ...