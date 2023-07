Amici 23 | Lorella Cuccarini riconfermata | Ho rifiutato un programma su Rai1 Non ho intenzione di tornare

Lo scenario non venne mai confermato e, recentemente, a parlare è stata proprio la diretta interessata, oggi insegnante di canto addi Maria De Filippi .Cuccarini - Rai: parla la ...Cricca è stato uno dei protagonisti più apprezzati della ventiduesima edizione di. Intervistato daCuccarini per la rubrica Dimmi di te, il giovane cantante ha raccontato tutte le emozioni vissute nel popolare talent show di Maria De Filippi . Cricca si racconta ...Cuccarini, Maria De Filippi la sceglie anche per un'altra trasmissione oltre che per23 Spuntano le ...

Lorella Cuccarini coach confermata ad Amici, nel suo futuro possibile un altro programma Fascino Fanpage.it

Lorella Cuccarini ha rotto il silenzio sulle recenti modifiche avvenute in Mediaset e in Rai e ha affermato perché non avrebbe accettato il posto precedentemente occupato da Serena Bortone su Rai1 e c ...Lorella Cuccarini ha spiegato per quale motivo ha rifiutato l'offerta della Rai, che l'aveva cercata per sostituire Bortone.