Alpine A110 - Tre livree celebrano la storia del brand

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lapresenta nuove personalizzazioni dedicate alla: sono infatti state svelate tredenominate French Signature, Racing Heritage e US Racing 2023. Le tre finitue per la carrozzeria sono già disponibili nel configuratore online nella sezione Atelier, che include anche le verniciature speciali e i numeri di gara da 1 a 110 applicabili alla carrozzeria. Da 1.500 a 8.000 euro per le lspeciali. La livrea French Signature, proposta a 1.500 euro, prevede il tricolore francese sul cofano anteriore e sul tetto, il logosul tetto e il motivo triangolare sfumato usato nel motorsport dal marchio francese. La variante Racing Heritage, anch'essa proposta a 1.500 euro, propone invece la doppia striscia bianca su cofani e tetto, oltra al numero 55 sul cofano che ...

ha ampliato l'offerta del suo atelier di personalizzazione, introducendo tre nuove livree esclusive per la sua iconica. Queste livree, ispirate al ricco patrimonio del brand, offrono ai proprietari l'opportunità di rendere la loroveramente unica. Le tre nuove livree si chiamano French Signature

